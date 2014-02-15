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Олимпиада-2014 в Сочи. Российская фристайлистка Мария Комиссарова сломала позвоночник во время тренировки

15 февраля 2014 17:29
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Новости Олимпиады. Серьезную травму 23-летняя спортсменка получила во время тренировки на олимпийской трассе ски-кросса. Со стадиона Марию доставили в краснополянскую больницу.

Согласно последним данным, девушку уже прооперировали. Как сообщили в Федерации фристайла России, в позвоночник был вживлен металлический имплант. После операции состояние Маши стабильно тяжелое, она находится в сознании. Не исключена вероятность второй операции. 

Илья Мелехин, спортивный врач в интервью  «Советскому спорту»:
Компрессионный перелом позвоночника – это очень тяжёлая травма. Любая травма позвоночника очень тяжела. Я сейчас не в Сочи и ситуацией не владею. Если всё обстоит так, как пишут газеты, то дело не сахар. Тем более что срочно проведена операция. Будем делать осторожные прогнозы и пожелаем спортсменке скорейшего выздоровления.

Елена Ворона, руководитель команды фристайла в интервью «Спорт-Экспрессу»:
Она упала на „волнах“. Это не самый тяжелый участок трассы. Видимо, спортсменка готовилась к более сложным элементам, несколько расслабилась и получила травму на относительно простых. 

Напомним, ранее сообщалось, что источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА-Новости, что после проведенного обследования врачи приняли решение оперировать девушку на месте.

РИА-Новости:
У Марии перелом позвоночника со смещением. Данный характер травмы не позволяет перевезти ее для операции в Москву. Сейчас врачебный консилиум решит, что делать дальше, но срочная операция будет проведена в краснополянской больнице.

Мария несколько лет занималась лыжами. После чего перешла во фристайл. Весной 2012 года девушка завоевала серебряную медаль на этапе Кубка мира. В спортивной карьере Комиссаровой уже были серьезные травмы. Ранее у нее диагностировали разрыв крестообразной связки.

На пути к пьедесталу спортсменам нередко приходится переживать многочисленные лишения и справляться с невыносимой болью. Как найти в себе силы и вернуться в спорт высоких достижений после тяжелой травмы – смотрите видео.

# Фотофакт # Зимняя Олимпиада # Мария Комиссарова

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