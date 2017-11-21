«Был очень добродушный. Готов был рубашку последнюю отдать»: интервью жены и сына футболиста Прокопенко

Наталья и Дмитрий Прокопенко, жена и сын футболиста Александра Прокопенко в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Семья футболиста Прокопенко о жизни в США: «Ухаживала за престарелыми людьми» и «Занимался бизнесом на земле»
Как Дмитрий Прокопенко попал в клуб своего отца: «Руководство «Динамо» предложило, пока я здесь, поработать с маркетингом»
Дмитрий Прокопенко про книгу об отце: «Каждая глава – это воспоминания какого-то близкого человека»
Жена футболиста Александра Прокопенко: «Это – самородок. Просто талант»
Наталья Прокопенко о муже: «У него не было такой силы воли, как на поле. Он почему-то сломался моментально»
Зачем семья футболиста Прокопенко опубликовала его письма из ЛТП?