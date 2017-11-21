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«Был очень добродушный. Готов был рубашку последнюю отдать»: интервью жены и сына футболиста Прокопенко

21 ноября 2017 19:34
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Наталья и Дмитрий Прокопенко, жена и сын футболиста Александра Прокопенко в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым. 

Семья футболиста Прокопенко о жизни в США: «Ухаживала за престарелыми людьми» и «Занимался бизнесом на земле»

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# Футбол Беларуси # Наталья Прокопенко # Дмитрий Прокопенко

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Зачем семья футболиста Прокопенко опубликовала его письма из ЛТП?
21 ноября 2017 19:33

Зачем семья футболиста Прокопенко опубликовала его письма из ЛТП?

Наталья Прокопенко о муже: «У него не было такой силы воли, как на поле. Он почему-то сломался моментально»
21 ноября 2017 19:33

Наталья Прокопенко о муже: «У него не было такой силы воли, как на поле. Он почему-то сломался моментально»

Жена футболиста Александра Прокопенко: «Это – самородок. Просто талант»
21 ноября 2017 19:32

Жена футболиста Александра Прокопенко: «Это – самородок. Просто талант»