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Как Дмитрий Прокопенко попал в клуб своего отца: «Руководство «Динамо» предложило, пока я здесь, поработать с маркетингом»

21 ноября 2017 19:32
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Наталья и Дмитрий Прокопенко, жена и сын футболиста Александра Прокопенко в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Сейчас Вас судьба свела вновь с минским «Динамо». Как Вашего отца.

Дмитрий Прокопенко:
Да, так получилось, что в 2014 году я приезжал на чемпионат мира по хоккею. И идея у меня изначально была – написать об отце книгу.

Всё, что я хотел – чтобы отца помнили, почитали.

Всю его жизнь вложить в биографию. Оно накапливалось-накапливалось, я думал, и в 2014 году на чемпионате мира по хоккею в Минске я встречался с журналистами и спортсменами, и рассказывал, что я хочу сделать. И постепенно у нас образовался круг заинтересованных людей – тех, которые хотели бы в этом помочь. И получилось, что мы начали это всё обсуждать, и затянулся проект. Мы решили первым сделать фильм, а уже потом, на базе этого фильма собрать больше материалов и написать большую книгу.

Но Ваша работа в минском «Динамо» – я видел Вашу фотографию, где у Вас на груди логотип «Динамо-Минск».

Дмитрий Прокопенко:
Учитывая, что я за последние два года очень много времени провожу дома, естественно, я хожу на матчи своего клуба, руководство клуба предложило мне, пока я здесь, поработать с маркетингом клуба, чем я и занимаюсь сейчас. Думаю, что очень полезен клубу.

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# Футбол Беларуси # Дмитрий Прокопенко

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