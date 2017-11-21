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Зачем семья футболиста Прокопенко опубликовала его письма из ЛТП?

21 ноября 2017 19:33
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Наталья и Дмитрий Прокопенко, жена и сын футболиста Александра Прокопенко в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Его письма из лечебно-трудового профилактория. Очень горько их слышать, читать эти извинения, покаяния. Я вот даже пожалел вас и подумал: наверное, вы это всё читая и перечитывая, встречая в кино – вам только хуже от этого.

Наталья Прокопенко:
Конечно.

Вы пожалели, может, уже о том, что это сделали?
 

Наталья Прокопенко:
Нет, я не пожалела. Знаете, почему я не пожалела? Он – публичный человек.

Я не пожалела о письмах почему – потому что, чтобы поставить все точки над «і».

Дмитрий Прокопенко:
То есть, изначально уже писал сценарий к этому фильму, мы решили – абсолютно все стороны жизни: от рождения до самого конца.

Всё это рассказать.

Наталья Прокопенко:
Рассказать. Я не могла это оставить просто так.

Дмитрий Прокопенко:
Потому что очень много всяких домыслов, очень много каких-то нелепых шуток, баек гуляет.

Половина из того, что рассказывают – де-факто, это неправда

Наталья Прокопенко:
Это, вообще, даже близко не стояло нигде. 

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# Футбол Беларуси # Наталья Прокопенко # Дмитрий Прокопенко

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