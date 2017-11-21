Прямой эфир

Дмитрий Прокопенко про книгу об отце: «Каждая глава – это воспоминания какого-то близкого человека»

21 ноября 2017 19:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Наталья и Дмитрий Прокопенко, жена и сын футболиста Александра Прокопенко в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

На прошлой неделе презентовали документальный фильм об Александре Прокопенко и уже в печати, скоро появится на прилавках книга. В двух словах: это – книга воспоминаний, или это – книга сына об отце?

Дмитрий Прокопенко:
Это – книга воспоминаний. В первую очередь, родных и близких, партнёров по команде, всех тех людей, которые окружали отца в его жизни. Каждая глава – это воспоминания какого-то близкого человека отца.

И немножечко его биография, о его заслугах, и в неё вошёл практически весь наш фотоархив.

Мы отобрали лучшие фото, которые были накоплены нами, бабушкой, мы их отсканировали в хорошем разрешении и это всё войдёт в эту книгу.

Самое трогательное воспоминание в этой книге кто написал?

Дмитрий Прокопенко:
Тяжело сказать, потому что каждая глава по-своему трогательная.

Наталья Прокопенко:
Очень хорошо говорят ребята по команде, прекрасно просто – те, с которыми он играл. Многих нет.

Он жил всегда с Петром Василевским на выезде.

Его нет уже, он не мог высказать.

Дмитрий Прокопенко:
Там есть воспоминания Ирины – это жена Василевского. 

«Был очень добродушный. Готов был рубашку последнюю отдать»: интервью жены и сына футболиста Прокопенко

# Футбол Беларуси # Наталья Прокопенко # Дмитрий Прокопенко

Другие новости рубрики

Все новости
Как Дмитрий Прокопенко попал в клуб своего отца: «Руководство «Динамо» предложило, пока я здесь, поработать с маркетингом»
21 ноября 2017 19:32

Как Дмитрий Прокопенко попал в клуб своего отца: «Руководство «Динамо» предложило, пока я здесь, поработать с маркетингом»

Семья футболиста Прокопенко о жизни в США: «Ухаживала за престарелыми людьми» и «Занимался бизнесом на земле»
21 ноября 2017 19:31

Семья футболиста Прокопенко о жизни в США: «Ухаживала за престарелыми людьми» и «Занимался бизнесом на земле»

«Аризона» одержала третью победу подряд, обыграв «Торонто». Как это было
21 ноября 2017 18:45

«Аризона» одержала третью победу подряд, обыграв «Торонто». Как это было