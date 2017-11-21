Дмитрий Прокопенко про книгу об отце: «Каждая глава – это воспоминания какого-то близкого человека»

Наталья и Дмитрий Прокопенко, жена и сын футболиста Александра Прокопенко в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
На прошлой неделе презентовали документальный фильм об Александре Прокопенко и уже в печати, скоро появится на прилавках книга. В двух словах: это – книга воспоминаний, или это – книга сына об отце?
Дмитрий Прокопенко:
Это – книга воспоминаний. В первую очередь, родных и близких, партнёров по команде, всех тех людей, которые окружали отца в его жизни. Каждая глава – это воспоминания какого-то близкого человека отца.
И немножечко его биография, о его заслугах, и в неё вошёл практически весь наш фотоархив.
Мы отобрали лучшие фото, которые были накоплены нами, бабушкой, мы их отсканировали в хорошем разрешении и это всё войдёт в эту книгу.
Самое трогательное воспоминание в этой книге кто написал?
Дмитрий Прокопенко:
Тяжело сказать, потому что каждая глава по-своему трогательная.
Наталья Прокопенко:
Очень хорошо говорят ребята по команде, прекрасно просто – те, с которыми он играл. Многих нет.
Он жил всегда с Петром Василевским на выезде.
Его нет уже, он не мог высказать.
Дмитрий Прокопенко:
Там есть воспоминания Ирины – это жена Василевского.
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