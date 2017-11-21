Жена футболиста Александра Прокопенко: «Это – самородок. Просто талант»

Наталья и Дмитрий Прокопенко, жена и сын футболиста Александра Прокопенко в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Пытаясь с высоты времени оценить фигуру этого человека, который подарил удивительные победы, уникальный по красоте стиль игры, который, наверное, присущ людям, которые должны где-то в Бразилии родиться – потрясающая гибкость и какие-то невероятные идеи футбольные. Родился мальчик в Бобруйске. Как вы думаете, почему это произошло? Случайность?

Наталья Прокопенко:

Это – случайность, это – просто дар Божий. Это – талант. Как это случилось? Самородки есть.

Это – просто компьютер.

Вот сейчас, когда я вспоминаю всё. «Саша, тебе больно?» «Нет, абсолютно». Идёт, кушает мороженое зимой, он не заболевал, его никто никогда не ломал. Думаешь, как такое, вообще, можно было. Это – самородок. Просто талант.