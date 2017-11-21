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Наталья Прокопенко о муже: «У него не было такой силы воли, как на поле. Он почему-то сломался моментально»

21 ноября 2017 19:33
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Наталья и Дмитрий Прокопенко, жена и сын футболиста Александра Прокопенко в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Насколько вы согласитесь с тем мнением, что, имея такой талант, Александр Прокопенко оказался абсолютно беззащитным перед жизнью. Он был настолько открыт к общению со всеми болельщиками и не мог выстроить каких-то…

Наталья Прокопенко:
У него не было такой силы воли, как на поле. Он почему-то сломался моментально.

Дмитрий Прокопенко:
Нет, это, вероятно, от того, что в душе был человек добрый и боялся кого-то обидеть, мне кажется.

И всегда к людям относился – готов был рубашку последнюю отдать.

Наталья Прокопенко:
С доверием.

Дмитрий Прокопенко:
Сейчас общаюсь со многими людьми. Естественно, кто-то в чём-то, может быть, приукрашивает, но 90-95% людей именно такие вещи рассказывают.

Из чего можно сделать определённые выводы.

Наталья Прокопенко:
Он был очень спокойный, добрый, добродушный. Он никогда не помнил ни на кого зла, абсолютно. Человек бескорыстный.

«Был очень добродушный. Готов был рубашку последнюю отдать»: интервью жены и сына футболиста Прокопенко

# Футбол Беларуси # Наталья Прокопенко # Дмитрий Прокопенко

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