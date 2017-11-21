Семья футболиста Прокопенко о жизни в США: «Ухаживала за престарелыми людьми» и «Занимался бизнесом на земле»

Наталья и Дмитрий Прокопенко, жена и сын футболиста Александра Прокопенко в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Как складывалась ваша судьба? Долгое время вы жили в Соединённых Штатах и, наверное, вы даже граждане Соединённых Штатов?
Наталья Прокопенко:
Да.
Вы – американка.
Наталья Прокопенко:
Да. Американка. Но в душе я – белоруска.
Вы вслед за сыном там оказались?
Наталья Прокопенко:
Да. Мы вместе туда прилетели.
Но, всё равно, в душе я – белоруска.
Дима, а как так получилось, что судьба забросила?
Дмитрий Прокопенко:
Мама заполняла на лотерею «зелёных карт» и повезло – мы выиграли, на семью мы их оформили. Но не в первый год, на второй год, по-моему, после оформления мы выехали. Изначально планировали, наверное, ненадолго – год-два, посмотреть, как за океаном живут люди.
Всегда интересна новая страна.
По приезду, всё-таки, начали немножко акклиматизироваться, встраиваться в эту новую жизнь. И Америка оказалась интересной страной, мы ездили по стране, изучали…
Наталья Прокопенко:
И затянуло как-то так.
Дмитрий Прокопенко:
Так получилось, что лет на 8-10 остались там. И уже, по прошествии этого времени, начали возвращаться домой, в Беларусь.
У Вас там, насколько мне известно, достаточно известный бизнес?
Дмитрий Прокопенко:
Я занимался разного рода деятельностью.
Бизнесом на земле, оффлайн, если говорить по-новому.
Последние 6-7 лет я занимаюсь бизнесом онлайн, что мне позволяет путешествовать по Европе, по странам СНГ и одновременно вести бизнес.
Наталья Никифоровна, чем Вы занимаетесь в Соединённых Штатах?
Наталья Прокопенко:
Я работала в социальной сфере по уходу за престарелыми и пожилыми людьми. Сейчас я вышла на пенсию.
Американская пенсионерка.
Наталья Прокопенко:
Да. Я – американская пенсионерка. Я – с белорусскими корнями, и со временем хочу вернуться в Минск.
«Был очень добродушный. Готов был рубашку последнюю отдать»: интервью жены и сына футболиста Прокопенко