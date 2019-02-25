Беларусь завершила ЧЕ по биатлону в «Раубичах» с тремя медалями

Новости Беларуси. Международный союз биатлонистов высоко оценил проведение открытого чемпионата Европы в «Раубичах», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На церемонии закрытия первенства вице-президент IBU поблагодарил хозяев за организацию.

На протяжении пяти дней к турниру было приковано внимание болельщиков из всего мира. На трибунах не было свободных мест. Всего на чемпионате было разыграно 8 комплектов наград, за них боролись около 300 спортсменов из десятков стран.