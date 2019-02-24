Гуськова о прыжке Романовской на этапе Кубка мира в «Раубичах»: Я думаю, что ветер повлиял

Новости Беларуси. На этапе Кубка мира по фристайлу в «Раубичах» новоиспеченная чемпионка мира и победительница этапа кубка мира в Москве Александра Романовская из-за простуды не показала максимум и стала лишь 19-й, сообщили в программе «Неделя спорта».

Анна Гуськова, олимпийская чемпионка по фристайлу:

Хочу вам сказать, что наша Александра, во-первых, прыгает тройные сальто. Это очень сложные прыжки. Я думаю, что ветер повлиял.

Да и Сашке огромный респект за то, что она прыгает тройные сальто сейчас. Потому что вы сами видели: в основном все девчонки прыгали двойные. Кроме Ольги Полюк, естественно. Сашка молодец. Я держу за нее кулачки, она умничка.