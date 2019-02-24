Антон Кушнир: «Домашний старт был волнительный достаточно»

Новости Беларуси. Среди мужчин на этапе Кубка мира по фристайлу в «Раубичах» прыгнуть в суперфинал удалось только Антону Кушниру. Он завоевал серебряную медаль, сообщили в программе «Неделя спорта».
Новости Беларуси. Среди мужчин на этапе Кубка мира по фристайлу в «Раубичах» прыгнуть в суперфинал удалось только Антону Кушниру. Он завоевал серебряную медаль, сообщили в программе «Неделя спорта».
Для белоруса это первая в сезоне кубковая награда. Как и подобает, королю мужского фристайла в тот вечер была обеспечена самая громкая поддержка.
Антон Кушнир, серебряный призер этапа Кубка мира по фристайлу в Минске:
Я очень доволен сегодняшней поддержкой. Я очень доволен, ребята, вами. Что вся страна сопереживала, мне давало, на самом деле, очень много сил. Чувствуется.
Домашний старт был волнительный достаточно. Но командой справились, сегодня заработали медаль.