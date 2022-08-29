Ташуев о матче с БАТЭ: соперник нам отдал территорию, надеясь на быстрые атаки

Новости Беларуси. В центральном матче 19-го тура футбольного чемпионата Беларуси встречались БАТЭ и «Шахтер», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В центральном матче 19-го тура футбольного чемпионата Беларуси встречались БАТЭ и «Шахтер», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
«Горняки» не побеждали в Борисове с 2010 года и были полны решимости прервать эту неудачную серию. Несмотря на статус гостевого матча, преимуществом в первом тайме владели солигорчане. Правда, контратаки хозяев поля таили в себе реальную угрозу.
После антракта рисунок игры не изменился, но во втором тайме команда Александра Ташуева смогла преобразовать игровое преимущество в забитые мячи. На 50-й минуте после подачи углового отличился Сергей Политевич, а буквально через пять минут Иванович утвердил окончательные цифры на табло.
В оставшееся до окончания матча время борисовчане попытались организовать финальный штурм, однако он не увенчался успехом. «Шахтер» одержал важную победу со счетом 2:0 и единолично возглавил турнирную гонку.
Александр Ташуев, главный тренер ФК «Шахтер»:
Встречались два лидера, поэтому, конечно, подоплека игры была достаточно серьезной и для нас, и для соперника. Все понимали важность игры, все настраивались. Соперник нам отдал территорию, видимо, надеясь на быстрые атаки. Мы были к этому готовы, в принципе, и понимали, что будут вылетать стараться. Поэтому играли вроде бы и прессингуя, и в то же время чтобы не было пространства.
20-й тур футбольного чемпионата Беларуси стартует 2 сентября.