Ташуев о матче с БАТЭ: соперник нам отдал территорию, надеясь на быстрые атаки

«Горняки» не побеждали в Борисове с 2010 года и были полны решимости прервать эту неудачную серию. Несмотря на статус гостевого матча, преимуществом в первом тайме владели солигорчане. Правда, контратаки хозяев поля таили в себе реальную угрозу.

После антракта рисунок игры не изменился, но во втором тайме команда Александра Ташуева смогла преобразовать игровое преимущество в забитые мячи. На 50-й минуте после подачи углового отличился Сергей Политевич, а буквально через пять минут Иванович утвердил окончательные цифры на табло.