Хоккейное «Динамо» сыграло второй матч с «Адмиралом» из Владивостока

Хоккейное «Динамо» провело очередную товарищескую игру. Соперником минчан, как и несколькими днями ранее, стал «Адмирал», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, первая встреча завершилась победой бело-голубых со счетом 3:2. Во втором поединке команда из Владивостока взяла реванш. «Адмирал» забросил в ворота динамовцев две безответные шайбы. Основное время матча завершилось со счетом 2:0 в пользу гостей. По предматчевой договоренности далее следовали дополнительное время и буллиты. В овертайме сильней оказалось «Динамо» – 1:0. В буллитной серии викторию вновь праздновал «Адмирал» – 2:1.