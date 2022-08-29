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Хоккейное «Динамо» сыграло второй матч с «Адмиралом» из Владивостока

29 августа 2022 14:38
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Хоккейное «Динамо» провело очередную товарищескую игру. Соперником минчан, как и несколькими днями ранее, стал «Адмирал», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккейное «Динамо» сыграло второй матч с «Адмиралом» из Владивостока-1

Напомним, первая встреча завершилась победой бело-голубых со счетом 3:2. Во втором поединке команда из Владивостока взяла реванш. «Адмирал» забросил в ворота динамовцев две безответные шайбы. Основное время матча завершилось со счетом 2:0 в пользу гостей. По предматчевой договоренности далее следовали дополнительное время и буллиты. В овертайме сильней оказалось «Динамо» – 1:0. В буллитной серии викторию вновь праздновал «Адмирал» – 2:1.

# Хоккей # Фотофакт

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