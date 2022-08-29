«Витебск» впервые взял Кубок Салея. Вспомним самые яркие моменты состязания

Первый период завершился в пользу «рысей» – команду вывел вперед Иван Секерин. «Витебск» восстановил равновесие во второй трети матча – большинство реализовал Антон Елисеенко. В дальнейшем наблюдалась равная борьба, однако до овертайма дело не дошло. За три минуты до окончания третьей 20-минутки Никита Беспалов принес «медведям» викторию – 2:1. Отметим, «Витебск» стал обладателем Кубка Салея впервые в истории клуба. Бронзу турнира завоевал гродненский «Неман», который в поединке за третье место нанес поражение «Бресту» со счетом 4:2.