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«Витебск» впервые взял Кубок Салея. Вспомним самые яркие моменты состязания

29 августа 2022 14:49
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Новости Беларуси. «Витебск» стал обладателем Кубка Руслана Салея. Северяне праздновали викторию над «Гомелем» со счетом 2:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Витебск» впервые взял Кубок Салея. Вспомним самые яркие моменты состязания-1

Первый период завершился в пользу «рысей» – команду вывел вперед Иван Секерин. «Витебск» восстановил равновесие во второй трети матча – большинство реализовал Антон Елисеенко. В дальнейшем наблюдалась равная борьба, однако до овертайма дело не дошло. За три минуты до окончания третьей 20-минутки Никита Беспалов принес «медведям» викторию – 2:1. Отметим, «Витебск» стал обладателем Кубка Салея впервые в истории клуба. Бронзу турнира завоевал гродненский «Неман», который в поединке за третье место нанес поражение «Бресту» со счетом 4:2.

# Хоккей Беларуси # Руслан Салей # Иван Секерин # Антон Елисеенко # Никита Беспалов # Фотофакт

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