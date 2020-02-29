Бронза у Кривко, Бочарников и Смольский – в топ-10. Подводим итоги спринтерских гонок на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»

Новости Беларуси. В спорткомплексе «Раубичи» подходит к завершению открытый чемпионат Европы по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В программе третьего соревновательного дня значились мужская и женская спринтерские гонки.

Наша копилка пополнилась второй наградой. Бронзу завоевала Ирина Кривко. Белоруска заработала один штрафной круг, но это не помешало биатлонистке оказаться на подиуме.

Кривко о бронзе на ЧЕ в «Раубичах»: Недостаточно выложилась. Не полностью удалось реализоваться

Победительнице женского спринта Элизабет Хегберг из Швеции белорусская спортсменка проиграла почти 16 секунд.