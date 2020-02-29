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Бронза у Кривко, Бочарников и Смольский – в топ-10. Подводим итоги спринтерских гонок на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»

29 февраля 2020 18:36
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Новости Беларуси. В спорткомплексе «Раубичи» подходит к завершению открытый чемпионат Европы по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В программе третьего соревновательного дня значились мужская и женская спринтерские гонки.

Наша копилка пополнилась второй наградой. Бронзу завоевала Ирина Кривко. Белоруска заработала один штрафной круг, но это не помешало биатлонистке оказаться на подиуме.

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Победительнице женского спринта Элизабет Хегберг из Швеции белорусская спортсменка проиграла почти 16 секунд.

Бронза у Кривко, Бочарников и Смольский – в топ-10. Подводим итоги спринтерских гонок на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»-1

Елена Кручинкина финишировала на 11-й позиции, а ее сестра Ирина – на 14-й. Динара Алимбекова заняла 21-е место, Анна Сола – на 26-й строчке, Аделина Сабитова – 49-я.

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А вот наши мужчины 29 февраля остались без наград. Лучшим из белорусов стал Сергей Бочарников – он пятый. Еще один наш представитель Антон Смольский также попал в десятку лучших. Белорус расположился на седьмом месте.

Бочарников на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»: «В сегодняшней гонке удалось пройти с одним промахом»

Бронза у Кривко, Бочарников и Смольский – в топ-10. Подводим итоги спринтерских гонок на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»-4

1 марта состоятся две гонки преследования.

# Биатлон # Сергей Бочарников # Антон Смольский # Фотофакт

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