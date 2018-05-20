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Брестское «Динамо» обыграло БАТЭ в финале Кубка Беларуси и второй раз подряд увезло трофей к себе домой

20 мая 2018 07:24
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Новости Беларуси. Вечером 19 мая в тяжёлой борьбе «Динамо-Брест» одолел БАТЭ со счётом 3:2 в финальном матче Кубка Беларуси по футболу.  

Первой счёт открыла команда из Борисова. На 13 минуте Мирко Иванич сумел реализовать мяч, который неудачно выбил вратарь «Динамо» Александр Гутор. На 33 минуте команда из Бреста смогла сравнять счёт, гол забил Артём Милевский.  

Второй тайм начался с дубля Иванича. Получив длинный пас от Игоря Стасевича, на 49 минуте Мирко вновь вывел БАТЭ вперёд – 2:1.  

Брестское «Динамо» обыграло БАТЭ в финале Кубка Беларуси и второй раз подряд увезло трофей к себе домой-1

Фото: dynamo-brest.by  

После этого игроки обеих команд долго состязались, создавая множество голевых моментов, но без самих голов. Понимая, что больше так продолжать нельзя, Сергей Ковальчук произвёл замену, выпустив на поле Джоэля Фамейе.  

На 75 минуте ганский футболист совершил рывок в штрафную площадь и забросил мяч в ворота борисовской команды – 2:2. После этого Иванич хотел было снова вывести БАТЭ вперёд, но в этот раз умело сработал Гутор, защитив ворота «Динамо-Брест».  

Победный мяч брестская команда забила во время розыгрыша штрафного удара. После нескольких пасов мяч оказался у Павла Нехайчика, который на 88 минуте сумел поразить ворота противника и принести победу своей команде 3:2.  

Брестское «Динамо» обыграло БАТЭ в финале Кубка Беларуси и второй раз подряд увезло трофей к себе домой-4

Фото: dynamo-brest.by  

Таким образом «Динамо-Брест» второй год подряд завоевал Кубок Беларуси. Помешать этому не смогли даже отлично сыгравший Мирко и недавно вернувшийся в клуб БАТЭ Александр Глеб.  

Команда из Бреста уже третий раз смогла заполучить Кубок Беларуси, сравнявшись по этому показателю с БАТЭ. Ранее динамовцы увозили трофей в 2007 и 2017 годах. Кроме того, клуб «Динамо-Брест» стал первой командой в Беларуси, которая два раза подряд выиграла финал Кубка.  

# Футбол Беларуси # Мирко Иванич # Александр Гутор # Сергей Ковальчук # Джоэль Фамейе # Павел Нехайчик # Александр Глеб

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