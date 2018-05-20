Брестское «Динамо» обыграло БАТЭ в финале Кубка Беларуси и второй раз подряд увезло трофей к себе домой

Второй тайм начался с дубля Иванича. Получив длинный пас от Игоря Стасевича, на 49 минуте Мирко вновь вывел БАТЭ вперёд – 2:1.

Первой счёт открыла команда из Борисова. На 13 минуте Мирко Иванич сумел реализовать мяч, который неудачно выбил вратарь «Динамо» Александр Гутор. На 33 минуте команда из Бреста смогла сравнять счёт, гол забил Артём Милевский.

Новости Беларуси. Вечером 19 мая в тяжёлой борьбе «Динамо-Брест» одолел БАТЭ со счётом 3:2 в финальном матче Кубка Беларуси по футболу.

После этого игроки обеих команд долго состязались, создавая множество голевых моментов, но без самих голов. Понимая, что больше так продолжать нельзя, Сергей Ковальчук произвёл замену, выпустив на поле Джоэля Фамейе.

На 75 минуте ганский футболист совершил рывок в штрафную площадь и забросил мяч в ворота борисовской команды – 2:2. После этого Иванич хотел было снова вывести БАТЭ вперёд, но в этот раз умело сработал Гутор, защитив ворота «Динамо-Брест».

Победный мяч брестская команда забила во время розыгрыша штрафного удара. После нескольких пасов мяч оказался у Павла Нехайчика, который на 88 минуте сумел поразить ворота противника и принести победу своей команде 3:2.