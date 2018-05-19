Вера Лапко прошла в финал теннисного турнира Engie Open Saint-Gaudens

Новости Беларуси. Белоруска Вера Лапко пробилась в финал теннисного турнира во Франции Engie Open Saint-Gaudens с призовым фондом 60 тысяч долларов.

В полуфинале белорусская спортсменка (93 WTA), посеянная под первым номером, одолела в трёх сетах представительницу Австралии Джейми Форлис (224 WTA).

В первом сете Вера вела 3:2, но затем утратила инициативу и проиграла со счётом 3:6.

Во втором сете ситуация начиналась похожим образом. Лапко выигрывала 3:0, но затем Джейми начала действовать агрессивнее. Спортсменки сравнялись на 4:4, после чего белорусская теннисистка смогла взять два гейма, чем обеспечила себе победу во втором сете с результатом 6:4.

В третьем сете такой напряжённой борьбы не было. После счёта 2:2 белоруска уверенно теснила противницу и поединок закончится победой Лапко – 6:2.

Итог – 3:6, 6:4, 6:2 в пользу белорусской теннисистки. Матч продолжался 1 час 59 минут.

О том, с кем пришлось сразиться Вере Лапко, чтобы дойти до полуфинала турнира во Франции, можно узнать здесь.