Белорусская бегунья Алина Талай победила на турнире в Манчестере

Новости Беларуси. Белорусская бегунья Алина Талай первой финишировала на соревнованиях Great Manchester CityGames-2018. Таким образом девушка начала летний сезон победой.

Как сообщает БФЛА, в Манчестере Талай бежала 100 метровую дистанцию с барьерами. Спортсменка пришла к финишу первой и показала второй результат сезона в Европе – 12,74.

Соревнования проходили в центре города при ветре +0,7м/с.

Стоит отметить, что первое место в рейтинге занимает другая белорусская спортсменка – Эльвира Герман. На соревнованиях в Монжероне (Франция) 13 мая девушка установила личный рекорд – 12,73.

Весной 2018 года белорусская бегунья Ольга Мазурёнок выиграла марафон в Дюссельдорфе.