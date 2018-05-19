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Белорусская бегунья Алина Талай победила на турнире в Манчестере

19 мая 2018 11:06
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Новости Беларуси. Белорусская бегунья Алина Талай первой финишировала на соревнованиях Great Manchester CityGames-2018. Таким образом девушка начала летний сезон победой.  

Как сообщает БФЛА, в Манчестере Талай бежала 100 метровую дистанцию с барьерами. Спортсменка пришла к финишу первой и показала второй результат сезона в Европе – 12,74.  

Соревнования проходили в центре города при ветре +0,7м/с.  

Стоит отметить, что первое место в рейтинге занимает другая белорусская спортсменка – Эльвира Герман. На соревнованиях в Монжероне (Франция) 13 мая девушка установила личный рекорд – 12,73.  

Весной 2018 года белорусская бегунья Ольга Мазурёнок выиграла марафон в Дюссельдорфе. 

Спортсменка пришла к финишу с отрывом в семь минут – здесь подробнее.  

# Белорусские спортсмены # Алина Талай # Эльвира Герман # Ольга Мазурёнок

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