Боулинг-турнир среди 9 команд «Столичного телевидения». Как СТВ укрепляет командный дух?

Вероника Кондратюк, корреспондент СТВ:

Согласитесь, что на телеканале СТВ работает самые обаятельные ведущие, настоящие профессионалы! К слову, не только в своем деле! Убедимся в этом прямо сейчас. Сыграем в боулинг!

Коллектив «Столичного телевидения» доказал: командный дух следует укреплять! Накануне в одном из столичных боулинг-клубов разгорелись нешуточные страсти. За звание чемпиона сразились сразу 9 команд!

К слову, началась игра достаточно необычно: с танцевального флеш-моба от ведущего «Студии хорошего настроения» Александра Меженного!

А вот настоящий адреналин участники болинг-турнира почувствовали позже, вслед за первыми сбитыми кеглями! Как оказалось, для многих ведущих забить «страйк» (а это значит сбить все десять кеглей) не менее волнительно, чем выйти в прямой телеэфир!

Юлия Калашникова, телеведущая СТВ:

Сложнее, все-таки, быть в эфире¸ а за свою команду легко выступать! У нас такой командный дух! Мы вместе сила!

Чего не сделаешь ради родной команды! Ведущей утренней программы Александре Каштановой пришлось пойти даже на жертвы.

Александра Каштанова, телеведущая СТВ:

Я на самом деле играю плохо, поэтому уже сломала несколько ногтей. А в принципе, два сплита у меня уже было! Но надеюсь, у меня ещё будет страйк, нет пять страйков подряд, и наша команда высокие люди обязательно победит!

У каждой команды свой секрет игры. Например, специальный корреспондент телеканала СТВ Ольга Макей считает, главное – правильно выбрать шар!

В свою команду «Хоть куда» Ольга попала неслучайно. В качестве специального корреспондента СТВ она уже объездила полмира, поэтому теперь готова хоть куда отправиться даже самостоятельно. Правда, самая большая мечта, побывать в Китае, сбылась совсем недавно!

Ольга Макей, специальный корреспондент СТВ:

Мечта осуществилась. И спецрепортаж вышел в «Картине мира»! Из того, что больше всего запомнилось, это, наверное, как ела скорпиона. Это было очень экстремально. Он шевелится на палочке, а ты его ешь! Это такие ощущения непередаваемые!

Горячие страсти развернулись не только на всех 9-ти имеющихся дорожках. Битва продолжалась и за столиками боулинг-клуба. Как известно, журналисты - народ творческий!

Чтобы победить, каждой команде необходимо было придумать и нарисовать собственный герб.

Лариса Грибалева, певица:

У нас команда мамочек, поэтому многие пришли со своими детками. Это они рисовали! Отсюда название «Каляки-маляки», а это мы уже дорисовываем!

А вот горячие брюнетки телеканала СТВ решили покорить всех супер-интеллектом!

Ольга Петрашевская, специальный корреспондент СТВ:

Это нечто, похожее на черный квадрат, цвет черный, мы не выделяем кого-то конкретно, у нас есть еще четвертый товарищ, который сейчас как раз на фронте. Черный цвет – мы здесь не видны, конкретная девушка в отдельности, поэтому мы все вместе! Мы все в этом квадрате, мы держимся за нашу победу! Уверена, что она будет именно у нас!

Интересно, что на это ответят их главные соперники - обворожительные блондинки?

Татьяна Стаселько, директор программной дирекции:

Мы же блондинки, какая у нас стратегия! Что на ум придет, то и будем делать! Мы – сюрприз!

Однако лучшими стратегами все же оказались мужчины.

Юрий Жигамонт, телеведущий СТВ:

В чем секрет нашей команды? Просто это была первая половина. Мы все разделили на две половины и договорились, в первой половине играю только я. Потом сразу играют два Юры, потом – две Юли. Так что наш успех в дружбе!

Юрий Царев, телеведущий СТВ:

Успех нашей команды, во-первых, в том, что нас объединяет нейролингвистическое программирование на победу. Во-вторых, сила рук Юрия Жигамонта, моя легкая подкачанность и обаяние наших девушек!

А вот подчинить себе кегли лучше всех получилось у исключительно мужской команды. Кубок чемпионов завоевали четыре отважных мушкетера! В личном зачете лучшим игроком оказался ведущий спорта Сергей Савицкий!

Сергей Савицкий, телеведущий СТВ:

Я в первый раз сегодня взял шар, я очень переживал. О турнире предупредили давно, заранее, и переживал, что все, наверное, умеют, а я – первый раз. Я даже не знал, куда, что и как!