Волонтеры на Чемпионате мира по хоккею будут круглосуточно помогать иностранным болельщикам

Новости Беларуси. Добро пожаловать! 2 апреля готовность к Чемпионату мира по хоккею проверили и оценили главные транспортные ворота страны – аэропорт и железнодорожный вокзал Минска.

Основными помощниками и проводниками для иностранных болельщиков станут волонтеры, которые будут работать в местах прибытия гостей. Они не только сориентируют иностранцев в незнакомом городе, но и расскажут о том, где попробовать белорусские драники, или купить билет на матч любимой хоккейной команды.

Татьяна учила английский еще в юности, но в 2014 году пришлось наверстывать потерянные знания рекордными темпами. Уже через месяц говорить по-английски придется много и часто.

Кассы, где поймут и помогут иностранцу, будут обозначены логотипом чемпионата.

На помощь приходят разговорники, специально разработанные к чемпионату. Опыт прошлого, адаптированный под реалии дня сегодняшнего. При их составлении опирались на разговорники, выпущенные к Олимпиаде-80. Но не все можно внести в маленькую книжицу-помощника. Иногда сотрудникам информационного центра приходится отвечать на самые неожиданные вопросы.

—А если спросят, где вкусно поесть?

— Расскажу из своего опыта: могу предложить пару кафе, ресторанов, где можно вкусно покушать, отведать блюда нашей белорусской кухни.

И на протяжении всего чемпионата на помощь иностранным гостям готовы придти волонтеры. Они будут встречать болельщиков на перронах, в зале ожидания, на станциях.

Александр Дрожжа, начальник станции «Минск-Пассажирский»:

На вокзале предусмотрены будут и расположения волонтеров, которые будут работать круглосуточно. Также работники, которые будут заниматься преподнесением информации, это будут железнодорожные работники. И кассиры, и вышеназванные работники — все мы справимся успешно с этой работой.

Обязательное требование для добровольных помощников – знание хотя бы одного иностранного языка в совершенстве. Основной «поставщик» волонтеров, по традиции, - иняз.

Екатерина Петушок, студентка Минского государственного лингвистического университета:

У нас в стране первый раз проводится событие такого мирового масштаба. Это хорошая возможность пообщаться с иностранцами, с людьми с разных стран, попрактиковать язык.

2 апреля добровольные помощники активно осваивались в аэропорту.

Наталья Прокопенко, начальник отдела по обслуживанию пассажиров Национального аэропорта «Минск»:

Пограничная службы довела до наших волонтеров информацию: как помочь точно также быстро пройти паспортный контроль, то есть порядок заполнения миграционных карт, какие могут возникнуть вопросы.

Главные транспортные ворота страны – аэропорт и ж/д вокзал к приему иностранных гостей готовы. Остались лишь маленькие штрихи. В мае существенно увеличится количество поездов городских линий, которые и доставят болельщиков к «Минск-Арене». Отправляться они будут, в том числе и с новой платформы, строительство которой сейчас в самом разгаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.