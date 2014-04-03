Южная Корея расследует, почему Виктор Ан переехал в Россию

Новости Южной Кореи. Министерство культуры, спорта и туризма Южной Кореи обеспокоено скандальной репутацией нескольких федераций по зимним видам спорта страны.

С целью выявить и пресечь незаконную деятельность внутри спортивных организаций проводится расследование.

Чиновники, таким образом, хотят навести порядок в спорте в преддверии Олимпийских Игр. Напомним, через четыре года в Пхенчхане пройдет зимняя Олимпиада-2018.

Также Минспорта намерено разобраться в том, как такого перспективного конькобежца, как Виктор Ан не удалось удержать в стране.

Сообщение южнокорейского министерство культуры, спорта и туризма:

Мы постоянно слышим об обвинениях или неправомерных действиях со стороны представителей спортфедераций, к нам поступают жалобы, например, по поводу того, что Ан Хён Су (после переезда в Россию – Виктор Ан) не удалось сохранить в стране. Мы знаем о сексуальных обвинениях в отношении тренерского штаба сборной Кореи по керлингу, о насильственных действиях в команде по санному спорту. Мы теряем доверие к спортивным организациям.

28-летний Ан Хён Су покинул родную страну из-за конфликтной ситуации в Корейском союзе конькобежцев.

Родился он в Сеуле, до декабря 2011 года выступал за сборную Южной Кореи по шорт-треку. Российское гражданство и право выступать за эту страну получил только в январе 2012 года.

Тогда же обрел и новое имя – Виктор. На Олимпиаде в Сочи в составе сборной России Ан выиграл три золота и стал рекордсменом по количеству олимпийских наград высшей пробы в шорт-треке.

Теперь Виктор Ан – шестикратный олимпийский чемпион. После грандиозных достижений Ана в России его персоной всерьез заинтересовались в Южной Корее.

Отец Виктора в одном интервью рассказал, что после Олимпиады в Турине, где его сын завоевал для Южной Кореи три золотые медали, у Виктора появилось много завистников и даже врагов.

«Экспресс-газета»:

В их число вошел его партнер по команде Ли Хо Сук. Раньше Ан и Ли были друзьями, но между ними возник конфликт – и честолюбивые спортсмены отказались обедать за одним столом. Сборная Южной Кореи по шорт-треку разбилась на два враждебных лагеря. Виктор чувствовал себя не в своей тарелке. В тот момент он даже хотел уйти из спорта. А в январе 2008 года во время тренировки Ан Хен Су на полной скорости врезался в металлическое ограждение. Диагноз – перелом коленного сустава. Он перенес четыре операции и не сумел пробиться на Олимпиаду-2010. В Корее на него махнули рукой. И тогда Ан принял решение сменить гражданство. Его дядя написал письмо в Союз конькобежцев России.

О ситуации, произошедшей несколько лет назад в Южной Корее, Виктор Ан предпочитает не вспоминать, до сих пор это больная для него тема.

Сейчас спортсмен с улыбкой рассказывает о том, что хочет улучшить знание русского языка.

Виктор говорит на русском, но только на бытовом уровне – смотрите видео – во время интервью пока общается через переводчика.

Алексей Кравцов, президент Союза конькобежцев России:

Когда Виктор Ан только переезжал в Россию и проходил у нас медобследования, врачи спросили меня: «Зачем вам этот парень? Чего вы от него ждете?» Я ответил, что жду от Вити медалей на Олимпиаде в Сочи. Медики так странно на меня посмотрели. Они не верили, что это возможно.

В России, по словам Ана, помимо меделей, у него есть скрытая миссия, которая заключается «в том, чтобы продвигать российский шорт-трек, чтобы он стал более популярным в России».