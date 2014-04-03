Хоккейная команда Президента Беларуси в товарищеском матче обыграла сборную Внешэкономбанка России – 8:5

Новости Беларуси. Чуть более месяца остается до открытия в белорусской столице чемпионата мира по хоккею, а ледовые площадки Минска уже живут нешуточными страстями. 3 апреля – белорусско-российскими.

На «Чижовка-Арене» – одной из двух площадок будущих мировых баталий – состоялся товарищеский матч между хоккейной командой Президента Беларуси и дружины Внешэкономбанка России. Счет 8:5 в нашу пользу.

Игра получилась очень напряженной. Поначалу инициативой завладели гости, которые повели в счете, – 2:0. Только после этого белорусы ответили двумя заброшенными шайбами, сравняв результат.

Однако первый период закончился в пользу россиян – 3:2.

В перерыве капитан российской дружины Иван Федотов отметил, что белорусская команда – одна из сильнейших.

Иван Федотов, капитан хоккейной команды Внешэкономбанка (Россия):

Хороший соперник, ребят мы тоже всех знаем. Арена очень светлая, приятно играть, площадка мирового уровня. На многих поиграли. Все очень хорошо.

В Москве чувствует, что, в принципе, все рядом, многие готовятся приехать, многие ждут реванша после Олимпиады. Как Минск, так и Москва живет хоккеем.

Алексей Титовец, защитник хоккейной команды Президента Республики Беларусь:

Видно, что команда российская приехала к нам достаточно подготовленная, ребята, видно, тоже поигравшие.

Арена прекрасная, лед великолепный, очень приятно играть, светло, красиво, болельщики. Все прекрасно.

Упорнейшая борьба продолжилась и во втором периоде. Соперники поочередно успешно атаковали ворота друг друга.

3 апреля на льду – представительные составы команд и достаточно высокий для любителей уровень мастерства. Хоккейная команда Внешэкономбанка России была создана 12 лет назад. На лед выходят банкиры и сотрудники подведомственных организаций.

Хоккейная команда Президента Беларуси свою первую тренировку провела в июле 1997 года.

В ней играют бывшие профессионалы, любители и глава государства. Команда Президента 8 раз побеждала в традиционном международном Рождественском любительском турнире в Минске.

Ровно в середине игры результативную шайбу в ворота соперников забросил игрок белорусской дружины под № 1 Александр Лукашенко.

В заключительной трети матча хозяева еще трижды поразили ворота соперников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Команды уже встречались между собой два года назад в Минске, и тогда успех также был на стороне белорусов – 9:6.

Лучшими игроками нынешнего матча названы Владимир Цыплаков и Вадим Пекарский в команде президента, а у проигравших лауреатами стали Михаил Солодухин и Александр Ерыгин.

Ледовая дружина Беларуси сильна как командными действиями, так и индивидуальным мастерством. Бойцовский настрой и многолетний опыт позволяет поддерживать статус фаворитов. Те, кто пришел посмотреть матч, остались довольны.

Болельщики:

Здесь очень красиво, необыкновенно. Я была на «Минск-Арене», приходилось, но здесь так современно.

Хоккей мне нравится, я занимаюсь, люблю его. Когда на поле, ощущаешь адреналин. Я приду на чемпионат мира по хоккею. Естественно, буду болеть за команду Беларуси.

Динамичная такая игра и, в общем, достаточно понятная.

На хоккей я пришла не в первый раз. Мы регулярно ходим со школой на хоккей. Я ожидаю, конечно, что Беларусь выиграет, потому что мы крутые. У нас будет чемпионат мира, мы должны как-то показать, что Беларусь сильная страна, что мы можем все.