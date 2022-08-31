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ЧБ по хоккею стартовал противостоянием жлобинского «Металлурга» и минской «Юности» – результат матча

31 августа 2022 19:22
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Новости Беларуси. Противостоянием двух лидеров минувшего сезона – жлобинского «Металлурга» и столичной «Юности» – 31 августа стартовал чемпионат Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». И уже была заброшена первая шайба нового сезона.

ЧБ по хоккею стартовал противостоянием жлобинского «Металлурга» и минской «Юности» – результат матча-1

Напомним, финальная серия между двумя клубами длилась максимальное количество встреч, и в седьмом решающем матче дружина из Жлобина одержала победу со счетом 3:0. Благодаря этому «волки» во второй раз в истории стали триумфаторами экстралиги.

ЧБ по хоккею стартовал противостоянием жлобинского «Металлурга» и минской «Юности» – результат матча-4

Тот матч, который прошел на столичной «Минск-Арене», посетило рекордное количество болельщиков – более 15 тысяч.

ЧБ по хоккею стартовал противостоянием жлобинского «Металлурга» и минской «Юности» – результат матча-7

Полное расписание игрового вечера 31 августа на ваших экранах.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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