ЧБ по хоккею стартовал противостоянием жлобинского «Металлурга» и минской «Юности» – результат матча

Новости Беларуси. Противостоянием двух лидеров минувшего сезона – жлобинского «Металлурга» и столичной «Юности» – 31 августа стартовал чемпионат Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». И уже была заброшена первая шайба нового сезона.

Напомним, финальная серия между двумя клубами длилась максимальное количество встреч, и в седьмом решающем матче дружина из Жлобина одержала победу со счетом 3:0. Благодаря этому «волки» во второй раз в истории стали триумфаторами экстралиги.

Тот матч, который прошел на столичной «Минск-Арене», посетило рекордное количество болельщиков – более 15 тысяч.