«Очень большой адреналин и наслаждение». Поговорили с бронзовым призёром Всероссийских соревнований по ВМХ

Новости Беларуси. В кадре ВМХ – английское название, велосипедный мотокросс. Как это выглядит? Очень просто – маленькие велосипеды, люди в амуниции рейнджера и трасса, полная возвышенностей и спусков. Победил тот, кто финишировал первым, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Кто эти люди, которые парят в воздухе на двухколесных стальных конях, узнавала Юлия Силипицкая.

Мы привыкли к информации в велосипедном спорте с шоссе и треков, ВМХ воспринимается как нечто космическое. Однако констатируем: в нашей стране он развивается так же, как и другие велонаправления. И причем ВМХ – олимпийский вид.

В Беларуси все началось серьезно в 2000-х, когда в Минске построили трек. В 2022 году за чемпионство в разных возрастах боролись 90 велогонщиков из Минска, Бреста и Гомеля от 6 лет. Влад Алешкевич – топовый гонщик Европы, чемпион Беларуси, лидер сборной. В августе на Всероссийских соревнованиях Влад потеснил именитых и стал обладателем бронзы. Амуниция у этих ребят впечатляет: велик один, но который проходит огонь, воду и победно финиширует.

Владислав Алешкевич, бронзовый призер Всероссийских соревнований по ВМХ:

Взрослый велосипед для велосипедного вида спорта, такого как ВМХ, – это укрепленная жесткая рама, вилка укрепленная, укрепленные обода. Получил за счет этой гонки очень большой кайф, очень большой адреналин и наслаждение. Надеюсь, что попаду на Олимпиаду и выиграю ее или хотя бы взойду на пьедестал.

Ника – победительница первенства страны. Ей всего девять, но она знает, чего хочет.

Ника Подосиновикова, победительница первенства Беларуси по ВМХ:

Я бы хотела победить на чемпионате Беларуси, на чемпионате мира, на Олимпиаде. Начала с двух лет, поэтому не так страшно. Мне нравится сам процесс гонки, когда делаешь трюки, пытаешься как-то обогнать. Ну и победа в том числе. Бума в наборе не наблюдается, но этим разделом в велоспорте не может заниматься каждый. Здесь люди особые – экстремалы.

Олег Борохов, тренер РЦОП по велосипедному и ледовым видам спорта:

С семи лет начинается набор в группы. До этого тренеры готовят малышей на беговелах, после чего уже дети по мере взросления, получения опыта какого-то соревновательного, улучшения своих профессиональных навыков переходят, отбираются в сборную команду Республики Беларусь. Разные ребята встречаются: и достаточно активные, и есть достаточно спокойные ребята, которые уже непосредственно на треке могут себя раскрыть.