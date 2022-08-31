«Неман» в Гродно принял минское «Динамо» – 3:2 в пользу гостей

Новости Беларуси. «Неман» в Гродно принимал минское «Динамо» в рамках перенесенного матча 14-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Викторию праздновали гости со счетом 3:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. «Неман» в Гродно принимал минское «Динамо» в рамках перенесенного матча 14-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Викторию праздновали гости со счетом 3:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В первом тайме было забито три мяча – два в ворота хозяев. На старте второго отрезка минчане в третий раз поразили чужие ворота. Однако гродненцы сумели вернуть интригу, на 66-й минуте во второй раз огорчив динамовцев. Но победить или вырвать ничью не получилось.
Отметим, благодаря виктории минчане, имея игру в запасе, сравнялись в турнирной таблице по набранным очкам с идущим вторым БАТЭ. Лидером пока является солигорский «Шахтер», у которого также есть одна дуэль в запасе.