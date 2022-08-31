«Неман» в Гродно принял минское «Динамо» – 3:2 в пользу гостей

В первом тайме было забито три мяча – два в ворота хозяев. На старте второго отрезка минчане в третий раз поразили чужие ворота. Однако гродненцы сумели вернуть интригу, на 66-й минуте во второй раз огорчив динамовцев. Но победить или вырвать ничью не получилось.