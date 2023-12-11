Егор Сидоров принёс победу «Саскатуну» над «Калгари Хитменом»

Егор Сидоров вновь отличился в Западной хоккейной лиге. Этой ночью наш форвард принес победу «Саскатуну» над «Калгари Хитменом» – 2:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус совершил 9 бросков, один из которых стал голевым. Впоследствии исполнитель был признан второй звездой матча. В сезоне у Сидорова в 29 дуэлях 29 шайб и еще 13 результативных передач.