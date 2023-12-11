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«Динамо-Шинник» обыграл «Тайфун» в выездном матче чемпионата МХЛ

11 декабря 2023 15:39
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«Динамо-Шинник» вновь обыграл «Тайфун» в выездном матче чемпионата МХЛ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На сей раз разгрома не случилось.

«Динамо-Шинник» обыграл «Тайфун» в выездном матче чемпионата МХЛ-1

Представители Дальнего Востока нынче смотрелись увереннее и навязали острую борьбу. В первом отрезке зрители увидели три шайбы. Точнее были наши «бобры» – 2:1. Во втором периоде «Шинник» упрочил перевес – 3:1. На старте третьей 20-минутки белорусы вновь забросили – 4:1. Однако хозяева льда сумели отквитать один гол. Больше цифры на табло не менялись. Таким образом, наши парни выжали максимум из спаренных дуэлей.

# Хоккей # Фотофакт

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