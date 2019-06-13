Богданович: «У нас есть методики и системы, которые позволяют тренироваться без допинга»

Мнение эксперт высказал в программе «В обстановке мира».
Мнение эксперт высказал в программе «В обстановке мира».
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Когда мы говорим о спорте высоких достижениях, спорт высоких достижений невозможен без научной составляющей, без научных технологий, без научного сопровождения.
Людмила Макарина-Кибак, доктор медицинских наук, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодёжной политике:
Конечно же, понятно, что для того, чтобы был спорт высоких достижений – это должно быть очень высокого качество здоровье наших спортсменов.
Мы чётко знаем, что наша медицина может контролировать их здоровье. Не потому что его улучшать, наверное, а потому что его сохранять. И сберегающие здоровье технологии на сегодняшний день в нашей стране развиты очень хорошо.
А, конечно же, научная составляющая – мы движемся вместе с миром для того, чтобы понимать, что надо спортсмену, какое жизнеобеспечение – это в период тренировок, в период проведения спортивных соревнований. Для того, чтобы потом, в дальнейшем сохранить их здоровье. И потом чтобы спортсмены, которые ушли со спортивного своего Олимпа, и тоже остались здоровыми. Поэтому, в принципе, я считаю, что мы готовы и наши спортсмены тоже готовы.
Ирина Малёваная, кандидат медицинских наук, директор Республиканского научно-практического центра спорта:
Я бы хотела сформулировать основную позицию на сегодняшний день научной составляющей в спорте. Эта позиция полностью созвучна со словами главы нашего государства, который повторяет о том, что наш спорт должен быть чистым, он должен быть свободным от допинга и не замешан ни в коих скандалах.
Игорь Марзалюк:
Насколько актуальна или не актуальна проблема допинга для Беларуси?
Александр Богданович, олимпийский чемпион, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Для нашего спорта я не вижу никаких больших проблем, чтобы это как-то актуально. У нас есть методики и системы, которые позволяют тренироваться без допинга. Я говорю за свой вид спорта, потому что у нас это априори никак.
И мы доказали всему миру на 2016 год, когда нас пытались обвинить, мы отсудили. Мы первые, мы первые, кто даже из россиян доказали, что не нужно поступать со спортсменами так несправедливо. И мы протоптали дорожку, по которой они уже пошли доказывать свою невиновность.