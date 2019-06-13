Богданович: «У нас есть методики и системы, которые позволяют тренироваться без допинга»

Людмила Макарина-Кибак, доктор медицинских наук, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодёжной политике:

Конечно же, понятно, что для того, чтобы был спорт высоких достижений – это должно быть очень высокого качество здоровье наших спортсменов.

Мы чётко знаем, что наша медицина может контролировать их здоровье. Не потому что его улучшать, наверное, а потому что его сохранять. И сберегающие здоровье технологии на сегодняшний день в нашей стране развиты очень хорошо.

А, конечно же, научная составляющая – мы движемся вместе с миром для того, чтобы понимать, что надо спортсмену, какое жизнеобеспечение – это в период тренировок, в период проведения спортивных соревнований. Для того, чтобы потом, в дальнейшем сохранить их здоровье. И потом чтобы спортсмены, которые ушли со спортивного своего Олимпа, и тоже остались здоровыми. Поэтому, в принципе, я считаю, что мы готовы и наши спортсмены тоже готовы.