Алина Талай о II Европейских играх: «Зрители и атмосфера будут способствовать завоеванию многих медалей»

Новости Беларуси. Беларусь готовится принять II Европейские игры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Открытие мультиспортивного форума состоится 21 июня на стадионе «Динамо», где сейчас идет активная подготовка к грандиозному шоу. Как обещают организаторы, в церемонии используют технологию дополненной реальности. Это настоящая машина времени. Зрители побывают в Беловежской пуще и многих других знаковых местах Беларуси. Одним словом, такого мы еще точно не видели.

А тем временем, на церемонию открытия уже куплено около 90 % билетов. Больше всего квитков продано на соревнования по легкой атлетике, художественной гимнастике, самбо и карате. Напомним, в Беларусь приедут около 4 тысяч спортсменов, которые разыграют 200 комплектов медалей в 15 видах спорта. Минск ожидает и большой наплыв болельщиков. Кстати, сейчас визой для посещения Беларуси является билет на II Европейские игры.