Алина Талай о II Европейских играх: «Зрители и атмосфера будут способствовать завоеванию многих медалей»
Новости Беларуси. Беларусь готовится принять II Европейские игры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Открытие мультиспортивного форума состоится 21 июня на стадионе «Динамо», где сейчас идет активная подготовка к грандиозному шоу.
Как обещают организаторы, в церемонии используют технологию дополненной реальности. Это настоящая машина времени. Зрители побывают в Беловежской пуще и многих других знаковых местах Беларуси. Одним словом, такого мы еще точно не видели.
А тем временем, на церемонию открытия уже куплено около 90 % билетов. Больше всего квитков продано на соревнования по легкой атлетике, художественной гимнастике, самбо и карате.
Напомним, в Беларусь приедут около 4 тысяч спортсменов, которые разыграют 200 комплектов медалей в 15 видах спорта. Минск ожидает и большой наплыв болельщиков. Кстати, сейчас визой для посещения Беларуси является билет на II Европейские игры.
Алина Талай, многократная чемпионка Европы по легкой атлетике:
Да, для спортсменов это тоже важно, потому что мы привыкли уезжать в другие страны и соревноваться там. А соревноваться здесь – это по-другому, потому что дома родные стены: все-таки зрители и атмосфера будут способствовать завоеванию многих медалей.
«Я, честно говоря, горд и счастлив». Вадим Галыгин пронёс «Пламя мира» II Европейских игр в Борисове
Стадион «Динамо» в 2019 году отмечает 85-й день рождения. Какие секреты хранят стены знаменитого стадиона? И почему арена так близка легендарному футболисту Эдуарду Малофееву? Об истории уникального спортивного объекта расскажет программа «Большой город» в воскресенье, 16 июня, в 10.30.