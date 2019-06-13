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Алина Талай о II Европейских играх: «Зрители и атмосфера будут способствовать завоеванию многих медалей»

13 июня 2019 16:36
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Новости Беларуси. Беларусь готовится принять II Европейские игры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Открытие мультиспортивного форума состоится 21 июня на стадионе «Динамо», где сейчас идет активная подготовка к грандиозному шоу.

Как обещают организаторы, в церемонии используют технологию дополненной реальности. Это настоящая машина времени. Зрители побывают в Беловежской пуще и многих других знаковых местах Беларуси. Одним словом, такого мы еще точно не видели.

Алина Талай о II Европейских играх: «Зрители и атмосфера будут способствовать завоеванию многих медалей»-1

Алина Талай о II Европейских играх: «Зрители и атмосфера будут способствовать завоеванию многих медалей»-3

А тем временем, на церемонию открытия уже куплено около 90 % билетов. Больше всего квитков продано на соревнования по легкой атлетике, художественной гимнастике, самбо и карате.

Напомним, в Беларусь приедут около 4 тысяч спортсменов, которые разыграют 200 комплектов медалей в 15 видах спорта. Минск ожидает и большой наплыв болельщиков. Кстати, сейчас визой для посещения Беларуси является билет на II Европейские игры.

Алина Талай о II Европейских играх: «Зрители и атмосфера будут способствовать завоеванию многих медалей»-6

Алина Талай, многократная чемпионка Европы по легкой атлетике:
Да, для спортсменов это тоже важно, потому что мы привыкли уезжать в другие страны и соревноваться там. А соревноваться здесь – это по-другому, потому что дома родные стены: все-таки зрители и атмосфера будут способствовать завоеванию многих медалей.

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Алина Талай о II Европейских играх: «Зрители и атмосфера будут способствовать завоеванию многих медалей»-9

Алина Талай о II Европейских играх: «Зрители и атмосфера будут способствовать завоеванию многих медалей»-11

# Европейские игры # Алина Талай # Фотофакт

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