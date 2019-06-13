«Я, честно говоря, горд и счастлив». Вадим Галыгин пронёс «Пламя мира» II Европейских игр в Борисове

Новости Беларуси. «Пламя мира» II Европейских игр продолжает путешествие по центральному региону, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 13 июня спортивную эстафету встретили жители двух населенных пунктов – Борисова и Жодино. Сначала пламя пронесли по стадиону «Борисов-Арены». Почетное звание первого факелоносца на очередном этапе получил главный тренер футбольного клуба БАТЭ Алексей Бага, а затем эстафету подхватили футболисты Андрей Хачатурян и Александр Глеб.

Всего в передаче пламени участвовали пятеро факелоносцев, которыми гордится борисовская земля. В финале «Пламя мира» пронес знаменитый телеведущий и актер Вадим Галыгин.

Вадим Галыгин, телеведущий:

Здесь моя малая Родина. Конечно, бежать эстафету «Пламя мира» в составе прославленных белорусских спортсменов, тренеров, начинающих звезд спортивных… Я, честно говоря, горд и счастлив, что именно у нас, в Борисове, находится «Борисов-Арена». У нас появился такой замечательный, красивый объект, сколько уже спортивных мероприятий было принято здесь.