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Хоккей. Никита Феоктистов подписал контракт с минским «Динамо»

14 июня 2019 12:50
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Новости Беларуси. Белорусский хоккеист Никита Феоктистов пополнил ряды минского «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиге нападающий защищал цвета «Адмирала» из Владивостока.

Хоккей. Никита Феоктистов подписал контракт с минским «Динамо» -1

В составе «моряков» белорус провёл 34 матча, в которых набрал всего 6 очков: три гола + три голевые передачи. Контракт подписан на 1 год и носит двусторонний характер.

# Хоккей Беларуси # Никита Феоктистов # Фотофакт

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