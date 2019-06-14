Хоккей. Никита Феоктистов подписал контракт с минским «Динамо»

Новости Беларуси. Белорусский хоккеист Никита Феоктистов пополнил ряды минского «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиге нападающий защищал цвета «Адмирала» из Владивостока.

В составе «моряков» белорус провёл 34 матча, в которых набрал всего 6 очков: три гола + три голевые передачи. Контракт подписан на 1 год и носит двусторонний характер.