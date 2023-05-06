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Богданов про «Кубок Дружбы» по каратэ: такие турниры позволят поддержать высокий моральный дух и физическую форму

06 мая 2023 18:46
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На «Чижовка-Арене» проходит международный турнир по каратэ «Кубок Дружбы». Участие в старте принимают сильнейшие спортсмены Беларуси, а конкуренцию им составляют зарубежные атлеты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Богданов про «Кубок Дружбы» по каратэ: такие турниры позволят поддержать высокий моральный дух и физическую форму-1

Турнир впервые состоялся в 2022 году, но уже стал традиционным и одним из основных для наших каратистов. Популярность «Кубка Дружбы» только растет, а география участников постоянно расширяется. Помимо прочего, на данном чемпионате белорусские мастера японского боевого искусства оттачивают свои навыки в преддверии II Игр стран СНГ.  

Богданов про «Кубок Дружбы» по каратэ: такие турниры позволят поддержать высокий моральный дух и физическую форму-4

Алексей Богданов, председатель Федерации каратэ Беларуси:  
Нравится людям сюда приезжать, в мирную, чистую, светлую Беларусь. И то, что мы здесь организовываем на высоком уровне, именно это подстегивает к тому, чтобы еще больше сюда приезжать. Объединившись вместе с нашими братскими странами, с Российской Федерацией, с другими, которые к нам приехали, спортсменами, проводим это масштабное мероприятие. Уверен, что такие турниры позволят поддержать высокий моральный дух и, самое главное, высокую спортивную физическую форму.  

Богданов про «Кубок Дружбы» по каратэ: такие турниры позволят поддержать высокий моральный дух и физическую форму-7

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:  
Очень важно, что это мероприятие проходит в период такого великого и важного для нашей страны праздника. Сама философия вида спорта объединяет людей. Сам спорт – признак объединения. В первом году у нас был пробный шаг, в этом году, уже видим, внимание со стороны представителей других стран больше. И с нашей стороны наших участников становится больше.  

Богданов про «Кубок Дружбы» по каратэ: такие турниры позволят поддержать высокий моральный дух и физическую форму-10

В субботу, 6 мая, были разыграны первые награды. В индивидуальном ката среди девушек 14-15 лет золото завоевала белоруска Полина Грачева. Завершатся соревнования в воскресенье. Всего в рамках турнира будет разыграно 74 комплекта медалей.  

# Карате # Алексей Богданов # Сергей Ковальчук # Фотофакт

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