В Раубичах проходит открытый турнир по настольному теннису среди ветеранов спорта

Новости Беларуси. Раубичи принимают открытый турнир по настольному теннису среди ветеранов спорта. Традиционный чемпионат вернулся после четырехлетнего перерыва и собрал аншлаг, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

За медали борются не только бывшие профессионалы, но и любители. Мужчины и женщины определяют лучших в одиночном разряде. Младшим участникам минимум по 30 лет. А самому возрастному спортсмену 82 года. Новость о возвращении любимого и традиционного турнира все восприняли с энтузиазмом.

Владимир Ельцов, первый вице-президент Ассоциации ветеранов настольного тенниса России:

Люди соскучились, приехали на этот замечательный турнир с удовольствием. И вот мы получаем удовлетворение и от своей игры, и наблюдая, как играют другие ребята. Прекрасная страна, замечательные люди, хорошие игроки здесь собираются. Ну что еще надо для человека, чтобы он хорошо провел время?

Валентин Боровок, главный секретарь соревнований:

Был небольшой перерыв, но снова этот турнир возобновлен. География достаточно широкая. Это и российские спортсмены, со всех уголков Беларуси приехали, достаточно много участников – представители Прибалтики. Участвуют здесь не только бывшие игроки, но и любители настольного тенниса, в том числе которые проходят самостоятельно подготовку. Все любят эту игру, все любят этот маленький мяч. И все стараются победить.