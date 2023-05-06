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В Раубичах проходит открытый турнир по настольному теннису среди ветеранов спорта

06 мая 2023 18:29
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Новости Беларуси. Раубичи принимают открытый турнир по настольному теннису среди ветеранов спорта. Традиционный чемпионат вернулся после четырехлетнего перерыва и собрал аншлаг, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

В Раубичах проходит открытый турнир по настольному теннису среди ветеранов спорта-1

За медали борются не только бывшие профессионалы, но и любители. Мужчины и женщины определяют лучших в одиночном разряде. Младшим участникам минимум по 30 лет. А самому возрастному спортсмену 82 года. Новость о возвращении любимого и традиционного турнира все восприняли с энтузиазмом.  

В Раубичах проходит открытый турнир по настольному теннису среди ветеранов спорта-4

Владимир Ельцов, первый вице-президент Ассоциации ветеранов настольного тенниса России:  
Люди соскучились, приехали на этот замечательный турнир с удовольствием. И вот мы получаем удовлетворение и от своей игры, и наблюдая, как играют другие ребята. Прекрасная страна, замечательные люди, хорошие игроки здесь собираются. Ну что еще надо для человека, чтобы он хорошо провел время?  

В Раубичах проходит открытый турнир по настольному теннису среди ветеранов спорта-7

Валентин Боровок, главный секретарь соревнований:  
Был небольшой перерыв, но снова этот турнир возобновлен. География достаточно широкая. Это и российские спортсмены, со всех уголков Беларуси приехали, достаточно много участников – представители Прибалтики. Участвуют здесь не только бывшие игроки, но и любители настольного тенниса, в том числе которые проходят самостоятельно подготовку. Все любят эту игру, все любят этот маленький мяч. И все стараются победить.  

В Раубичах проходит открытый турнир по настольному теннису среди ветеранов спорта-10

Соревнования продолжатся завтра, 7 мая. Именно в воскресенье станут известны победители и призеры турнира. Однако куда важнее, чем завоеванные медали, это возможность ветеранам спорта встретиться и сыграть в любимый настольный теннис в дружеской атмосфере.  

# Настольный теннис # Валентин Боровок # Фотофакт

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