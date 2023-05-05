«Славия» обыграла «Ислочь» – результаты дня на ЧБ по футболу

Новости Беларуси. Сегодня, 5 мая, двумя матчами стартовал седьмой тур чемпионата Беларуси по футболу. В первом поединке дня «Ислочь» в Молодечно встречалась со «Славией», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Мозырская команда одержала победу – 1:0. «Торпедо-БелАЗ» в Жодино принимало «Слуцк». Итоговый счет – 1:1. Напомним, после 6 туров на первой позиции в турнирной таблице находится минское «Динамо» – у него 15 очков, преследуют лидера «Шахтер» и «Торпедо-БелАЗ» – в их активе по 13 очков.