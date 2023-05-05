Прямой эфир

«Славия» обыграла «Ислочь» – результаты дня на ЧБ по футболу

05 мая 2023 20:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сегодня, 5 мая, двумя матчами стартовал седьмой тур чемпионата Беларуси по футболу. В первом поединке дня «Ислочь» в Молодечно встречалась со «Славией», сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

«Славия» обыграла «Ислочь» – результаты дня на ЧБ по футболу-1

Мозырская команда одержала победу – 1:0. «Торпедо-БелАЗ» в Жодино принимало «Слуцк». Итоговый счет – 1:1. Напомним, после 6 туров на первой позиции в турнирной таблице находится минское «Динамо» – у него 15 очков, преследуют лидера «Шахтер» и «Торпедо-БелАЗ» – в их активе по 13 очков. 

# Футбол Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске стартовал второй этап Кубка Леднёва по современному пятиборью
05 мая 2023 20:06

В Минске стартовал второй этап Кубка Леднёва по современному пятиборью

«СКА-Минск» и «Мешков Брест» стали финалистами Кубка Беларуси по гандболу
05 мая 2023 19:54

«СКА-Минск» и «Мешков Брест» стали финалистами Кубка Беларуси по гандболу

Большой тур сборной. Хоккеисты Беларуси готовятся к играм в Астане
05 мая 2023 15:50

Большой тур сборной. Хоккеисты Беларуси готовятся к играм в Астане