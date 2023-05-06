Хоккейная сборная Беларуси обыграла команду России на турнире в Астане. Комментарий Дмитрия Квартальнова

Хоккейная сборная Беларуси успешно стартовала на международном турнире в Астане. Наша команда в стартовом матче одержала убедительную победу над сборной «Россия 25» со счетом 7:4, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Достаточно сказать, что россияне в этом поединке примерили на себя роль догоняющих. Переломить ход игры и диктовать свои условия команда Романа Ротенберга была не в состоянии. Белорусы вели и солировали. Примечательно, что наша сборная выиграла у российской дружины после двух поражений подряд. Дубль в составе белорусов оформил Тимофей Ковгореня, также на его счету ассистентский пас. Отметим, Никита Пышкайло и Тимофей Ковгореня забросили дебютные шайбы за национальную команду.

Дмитрий Квартальнов, главный тренер хоккейной сборной Беларуси:

Это международный турнир, это немного другое, чем выставочные игры. Мы очень довольны, что сыграли так с Россией, но обольщаться мы не будем, мы понимаем, кто мы, что мы, мы просто довольны этой победой. Ребята все молодцы.