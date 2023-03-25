Белорусы завоевали 5 наград в первый день Всероссийских соревнований по конькобежному спорту

В Коломне стартовали 13-е Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Коломенский лед», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Первый соревновательный день принес нашей сборной россыпь наград.

Анна Доморацкая завоевала золото на дистанции 500 метров. В аналогичной дисциплине у еще одной белоруски Екатерины Слоевой серебро. Среди мужчин лучшим стал белорус Игнат Головатюк. Владислав Гапон и Виктор Руденко заняли второе и третье места соответственно. Отметим, в личных соревнованиях принимают участие более 250 спортсменов из Беларуси и России.