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Белорусы завоевали 5 наград в первый день Всероссийских соревнований по конькобежному спорту

25 марта 2023 18:48
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В Коломне стартовали 13-е Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Коломенский лед», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Первый соревновательный день принес нашей сборной россыпь наград.  

Белорусы завоевали 5 наград в первый день Всероссийских соревнований по конькобежному спорту-1

Анна Доморацкая завоевала золото на дистанции 500 метров. В аналогичной дисциплине у еще одной белоруски Екатерины Слоевой серебро. Среди мужчин лучшим стал белорус Игнат Головатюк. Владислав Гапон и Виктор Руденко заняли второе и третье места соответственно. Отметим, в личных соревнованиях принимают участие более 250 спортсменов из Беларуси и России.  

Белорусы завоевали 5 наград в первый день Всероссийских соревнований по конькобежному спорту-4

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# Спортивные соревнования # Анна Доморацкая # Екатерина Слоева # Игнат Головатюк # Владислав Гапон # Виктор Руденко # Фотофакт

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