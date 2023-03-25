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Кубок по самбо в Москве: белоруска Карина Шут завоевала серебро в первый день соревнований

25 марта 2023 18:44
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В Москве стартовал Кубок Основоположников самбо, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Первый соревновательный день без пьедестала нашу команду не оставил.  

Кубок по самбо в Москве: белоруска Карина Шут завоевала серебро в первый день соревнований-1

Многократная призерка европейских мультифорумов белоруска Карина Шут стала вице-чемпионкой в категории до 80 килограммов. В финале она не смогла одолеть победительницу молодежного мирового первенства россиянку Елену Алленову. В воскресенье, 26 марта, борьба на турнире возобновится. Отметим, участие принимают спортсмены более чем из 10 стран.  

Кубок по самбо в Москве: белоруска Карина Шут завоевала серебро в первый день соревнований-4

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# Единоборства # Фотофакт

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