Кубок по самбо в Москве: белоруска Карина Шут завоевала серебро в первый день соревнований

В Москве стартовал Кубок Основоположников самбо, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Первый соревновательный день без пьедестала нашу команду не оставил.

Многократная призерка европейских мультифорумов белоруска Карина Шут стала вице-чемпионкой в категории до 80 килограммов. В финале она не смогла одолеть победительницу молодежного мирового первенства россиянку Елену Алленову. В воскресенье, 26 марта, борьба на турнире возобновится. Отметим, участие принимают спортсмены более чем из 10 стран.