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В Минске завершился личный ЧБ по настольному теннису. Кому досталось золото чемпионата?

25 марта 2023 18:46
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Новости Беларуси. В Минске завершился личный чемпионат Беларуси по настольному теннису. Награды в каждом разряде нашли своих обладателей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Минске завершился личный ЧБ по настольному теннису. Кому досталось золото чемпионата?-1

Настоящей героиней турнира стала Дарья Триголос. Белоруска – абсолютная победительница старта. В четверг, 23 марта, она взяла золото в смешанном разряде. Партнером значился Александр Ханин. А в заключительный день оформила дубль. В тандеме с Анной Патеевой она праздновала викторию в паре, а в финальном поединке личного турнира достаточно уверенно одолела Дарью Кисель. Однако наслаждаться успехом у спортсменки времени нет. Впереди у нее ответственный этап – окончание университета.

В Минске завершился личный ЧБ по настольному теннису. Кому досталось золото чемпионата?-3

Дарья Триголос, абсолютная победительница турнира:
По рейтингу и в паре с Аней Патеевой, в смешанной паре с Сашей Ханиным, в одиночных я везде сеялась первой. Как бы вроде и ожидаемо, но все соперники сильные, все настраиваются, со всеми было непросто. Поэтому все ожидаемо, но могло совсем по-другому повернуться. Работать есть над чем всегда. Но я довольна тем, как психологически выдержала, потому что я очень волновалась, но именно психологически я выдержала. Тактически, технически всегда есть над чем работать. Дальше – окончить университет, у меня пятый курс.

В Минске завершился личный ЧБ по настольному теннису. Кому досталось золото чемпионата?-5

У мужчин третий год подряд триумфатором стал Владислав Руклецов. В финале со счетом 4:1 обыграл первую ракетку страны Павла Платонова. Отметим, для Владислава это уже второе золото на турнире. В дуэте с тем же Александром Ханиным он победил и в парном разряде.

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# Настольный теннис # Дарья Триголос # Александр Ханин # Дарья Кисель # Анна Патеева # Павел Платонов

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