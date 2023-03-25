В Минске завершился личный ЧБ по настольному теннису. Кому досталось золото чемпионата?

Настоящей героиней турнира стала Дарья Триголос. Белоруска – абсолютная победительница старта. В четверг, 23 марта, она взяла золото в смешанном разряде. Партнером значился Александр Ханин. А в заключительный день оформила дубль. В тандеме с Анной Патеевой она праздновала викторию в паре, а в финальном поединке личного турнира достаточно уверенно одолела Дарью Кисель. Однако наслаждаться успехом у спортсменки времени нет. Впереди у нее ответственный этап – окончание университета.

Дарья Триголос, абсолютная победительница турнира:

По рейтингу и в паре с Аней Патеевой, в смешанной паре с Сашей Ханиным, в одиночных я везде сеялась первой. Как бы вроде и ожидаемо, но все соперники сильные, все настраиваются, со всеми было непросто. Поэтому все ожидаемо, но могло совсем по-другому повернуться. Работать есть над чем всегда. Но я довольна тем, как психологически выдержала, потому что я очень волновалась, но именно психологически я выдержала. Тактически, технически всегда есть над чем работать. Дальше – окончить университет, у меня пятый курс.