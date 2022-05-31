«Белорусы востребованы за океаном». В СДЮШОР БФСО «Динамо» подвели итоги хоккейного сезона

Новости Беларуси. В минском Дворце спорта состоялась церемония закрытия сезона в хоккейной школе СДЮШОР БФСО «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт». На торжественной линейке были вручены призы и награды командам, лучшим игрокам, а также лауреатам в различных номинациях.

Полные трибуны, радостные лица и смех. Именно так встречала своих посетителей итоговая линейка, приуроченная к окончанию спортивного года. Хоккейная школа «бело-синих» в очередной раз подтвердила статус сильнейшей в стране. Ее воспитанники выиграли чемпионат Беларуси в четырех различных возрастных категориях из пяти. Еще большую ценность этим наградам придавало то, что вручены они были кумирами из НХЛ – Владиславом Колячонком из «Аризоны», а также Алексеем Протасом из «Вашингтона». Не обделили вниманием торжественное мероприятие игроки основного состава «зубров»: Илья Усов, Алексей Колосов, Дмитрий Коробов и тренер Андрей Мезин. Также на церемонии закрытия отметили семь игроков, которым по итогам года было присвоено звание мастеров спорта.

Андрей Заливако, тренер команды СДЮШОР «Динамо»:

Хоккей, как и весь спорт, идет вперед, он увеличивается. Идет вперед в направлении быстроты – все быстрее, в направлении мощи – хоккеисты становятся более атлетичными. Сам спорт таким становится, и в этих условиях надо очень быстро соображать.

Сергей Сушко, генеральный директор ХК «Динамо-Минск»:

Чемпионат Республики Беларусь проводится в пяти возрастах, из них четыре золота и одно серебро – «динамовской» школы. Практически все, что можно, выиграли, поэтому итоги не просто хорошие – очень хорошие. Ребята все очень хорошо отработали, начиная от тренерского штаба и заканчивая маленькими хоккеистами, поэтому все молодцы. Все видят, сколько у нас появляется молодых ребят. Белорусы востребованы за океаном, в российской лиге. Это факт, который неоспорим.