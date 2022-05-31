Белорусские хоккеисты потерпели поражение на Кубке Чёрного моря. Молодёжь уступила россиянам

Новости Беларуси. Молодежная сборная Беларуси по хоккею на минорной ноте завершила выступление на Кубке Черного моря, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В матче за третье место подопечные Сергея Стася уступили команде России U18.

Наши парни не лучшим образом начали противостояние и к середине второго периода уступали 0:3. В дальнейшем белорусы инициативу перехватили и действовали более решительно, что и принесло плоды. Вначале Аношко, а затем и Буйко позволили интриге возродиться. Но в заключительном отрезке подвела недисциплинированность. Земляки много удалялись, за что и поплатились. В итоге поражение – 2:5.