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Белорусы выиграли два золота и бронзу на международном турнире по фехтованию на колясках

31 мая 2022 17:55
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Новости Беларуси. Белорусские паралимпийцы продолжают поддерживать реноме одних из сильнейших спортсменов на континенте. Представители Синеокой были и остаются в числе главных претендентов на награды любых стартов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы выиграли два золота и бронзу на международном турнире по фехтованию на колясках-1

Свою силу и мощь наши атлеты демонстрируют в Уфе. Этот город принимает первый международный турнир по фехтованию на колясках. В копилке белорусов уже три медали. Чемпионами в своих классах стали Кристина Феклистова и Андрей Праневич. Алеся Макрицкая в упорной борьбе завоевала бронзу.

Белорусы выиграли два золота и бронзу на международном турнире по фехтованию на колясках-4

Андрей Праневич, победитель турнира:
Наша команда максимально старается показать результат. Спасибо нашим тренерам и организаторам за то, что состоялась эта поездка.

Победительница турнира по фехтованию на колясках в Уфе: медаль подтверждает труды, которые были не напрасны. Читайте здесь.

# Спортивные соревнования # Кристина Феклистова # Андрей Праневич # Алеся Макрицкая # Фотофакт

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