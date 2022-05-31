Белорусы выиграли два золота и бронзу на международном турнире по фехтованию на колясках

Новости Беларуси. Белорусские паралимпийцы продолжают поддерживать реноме одних из сильнейших спортсменов на континенте. Представители Синеокой были и остаются в числе главных претендентов на награды любых стартов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Свою силу и мощь наши атлеты демонстрируют в Уфе. Этот город принимает первый международный турнир по фехтованию на колясках. В копилке белорусов уже три медали. Чемпионами в своих классах стали Кристина Феклистова и Андрей Праневич. Алеся Макрицкая в упорной борьбе завоевала бронзу.