Прямой эфир

Победительница турнира по фехтованию на колясках в Уфе: медаль подтверждает труды, которые были не напрасны

31 мая 2022 17:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Уфе проходит первый международный турнир по фехтованию на колясках. В копилке белорусов уже три медали. Чемпионами в своих классах стали Кристина Феклистова и Андрей Праневич. Алеся Макрицкая в упорной борьбе завоевала бронзу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Победительница турнира по фехтованию на колясках в Уфе: медаль подтверждает труды, которые были не напрасны-1

Кристина Феклистова, победительница турнира:
Очень рада участию в этом международном турнире. Особую радость, конечно, вызывает медаль, которая подтверждает труды, которые были не напрасны на протяжении всего этого времени. Большое спасибо тренеру и всем, кто прилагал усилия к организации этого турнира и к нашей подготовке.

Андрей Праневич: наша команда максимально старается показать результат. Читайте здесь.

# Спортивные соревнования # Кристина Феклистова # Андрей Праневич # Алеся Макрицкая # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусы выиграли два золота и бронзу на международном турнире по фехтованию на колясках
31 мая 2022 17:55

Белорусы выиграли два золота и бронзу на международном турнире по фехтованию на колясках

Белорусские хоккеисты потерпели поражение на Кубке Чёрного моря. Молодёжь уступила россиянам
31 мая 2022 14:16

Белорусские хоккеисты потерпели поражение на Кубке Чёрного моря. Молодёжь уступила россиянам

Родные стены не помогли «УНВ-Динамо». ВРЗ отправится в финал ЧБ по мини-футболу
31 мая 2022 13:54

Родные стены не помогли «УНВ-Динамо». ВРЗ отправится в финал ЧБ по мини-футболу