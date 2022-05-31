Победительница турнира по фехтованию на колясках в Уфе: медаль подтверждает труды, которые были не напрасны

Новости Беларуси. В Уфе проходит первый международный турнир по фехтованию на колясках. В копилке белорусов уже три медали. Чемпионами в своих классах стали Кристина Феклистова и Андрей Праневич. Алеся Макрицкая в упорной борьбе завоевала бронзу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Кристина Феклистова, победительница турнира:

Очень рада участию в этом международном турнире. Особую радость, конечно, вызывает медаль, которая подтверждает труды, которые были не напрасны на протяжении всего этого времени. Большое спасибо тренеру и всем, кто прилагал усилия к организации этого турнира и к нашей подготовке.