Сильнейшие грации Беларуси разыграли медали в групповых упражнениях

В столичном Дворце гимнастике стартовал чемпионат страны, где сильнейшие грации Беларуси спорят за награды как в индивидуальных, так и групповых упражнениях, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Атмосфера на всех турнирах по художественной гимнастике, который примате Минск, очень теплая и душевная. Участницы, когда они не на ковре, всегда поддерживают тех, кто выступает. На чемпионате страны девочки одинаково переживают и за свои школы и за другие.

Во второй соревновательный день сильнейших выявляли «групповички», которые в этом году уже смогут продемонстрировать свои программы и на международных стартах. Первое место среди мастеров завоевала национальная команда, где девочки уже давно, как говориться, сыграны.

Подробнее в видеоматериале.

В заключительный день соревнований участницы разыграют медали в отдельных видах программы как у «личниц» так и среди групп.