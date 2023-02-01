Белорусский «Динамо-Шинник» разгромил череповецкий «Алмаз» со счётом 8:4

Отметим, в этом сезоне «Динамо-Шинник» и «Алмаз» встречались один раз. Тогда «бобры» крупно уступили со счетом 1:8. Хозяева были настроены на реванш. И уже в первом периоде создали приличный задел – повели со счетом 4:1. Еще три шайбы были заброшены белорусской командой во второй 20-минутке. В третьем периоде «Алмаз» ответил тремя результативными бросками. Итоговый счет поединка 8:4 в пользу белорусской дружины.

Подписывайтесь на нас в Telegram!