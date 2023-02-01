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Белорусский «Динамо-Шинник» разгромил череповецкий «Алмаз» со счётом 8:4

01 февраля 2023 19:12
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«Динамо-Шинник» завершил домашнюю серию в рамках розыгрыша Молодежной хоккейной лиги. Белорусская дружина принимала команду «Алмаз» из Череповца, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Белорусский «Динамо-Шинник» разгромил череповецкий «Алмаз» со счётом 8:4-1

Отметим, в этом сезоне «Динамо-Шинник» и «Алмаз» встречались один раз. Тогда «бобры» крупно уступили со счетом 1:8. Хозяева были настроены на реванш. И уже в первом периоде создали приличный задел – повели со счетом 4:1. Еще три шайбы были заброшены белорусской командой во второй 20-минутке. В третьем периоде «Алмаз» ответил тремя результативными бросками. Итоговый счет поединка 8:4 в пользу белорусской дружины.  

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# Хоккей # Фотофакт

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