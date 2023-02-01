Как сыграли на ЧБ по хоккею 1 февраля? Результаты трёх матчей

Новости Беларуси. 1 февраля в белорусском хоккейном чемпионате прошли три дуэли, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Брест» на своей площадке принимает «Локомотив».

По ходу первого периода счет 1:0 в пользу хозяев. Во втором периоде гости сравняли счет, а третий оказался безголевым. Судьбу поединка решила серия пенальти, по итогу которой счет 1:2 в пользу «Локомотива».

«Химик» на выезде встречается с «Лидой». В этом матче во второй 20-минутке гости уступали 1:3, ничего не изменилось и к концу игры. Итог – победа «Лиды». В Гродно лидер чемпионата «Неман» принимает «Витебск». В первом периоде ничья (0:0), как и в третьем (1:1). А второй закончился в пользу «Немана» – 1:0. Конечный счет – 2:1, победили гродненцы.