Молодёжная сборная Беларуси по футболу узнала соперников по квалификации ЧЕ-2025

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу – 2025. Своих оппонентов узнала сборная U-21, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наша дружина попала в квартет G. Играть предстоит с командами Португалии, Хорватии, Греции, Фарерских островов и Андорры.

Матчи состоятся с марта 2023 года по октябрь 2024-го. Напрямую на Евро поедут победители пулек, а также три лучшие сборные, которые займут вторые места. Остальным вице-чемпионам отбора предстоят стыковые противостояния.