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Молодёжная сборная Беларуси по футболу узнала соперников по квалификации ЧЕ-2025

02 февраля 2023 11:57
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В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу – 2025. Своих оппонентов узнала сборная U-21, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Молодёжная сборная Беларуси по футболу узнала соперников по квалификации ЧЕ-2025-1

Наша дружина попала в квартет G. Играть предстоит с командами Португалии, Хорватии, Греции, Фарерских островов и Андорры.

Молодёжная сборная Беларуси по футболу узнала соперников по квалификации ЧЕ-2025-4

Матчи состоятся с марта 2023 года по октябрь 2024-го. Напрямую на Евро поедут победители пулек, а также три лучшие сборные, которые займут вторые места. Остальным вице-чемпионам отбора предстоят стыковые противостояния.

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# Футбол # Фотофакт

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