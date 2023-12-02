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Белорусы продолжают сражаться за медали этап Кубка России по биатлону

02 декабря 2023 08:10
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В Ханты-Мансийске продолжается второй этап кубка России по биатлону с участием белорусских спортсменов. В расписании дня – две гонки преследования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы продолжают сражаться за медали этап Кубка России по биатлону-1

Первыми на дистанцию вышли мужчины. Антон Смольский преодолел 12,5 километра с хорошим временем, однако подвела стрельба. Уже в 13 часов на старт выйдут женщины. Они преодолеют 10-километровый отрезок дистанции. Лучшая из белорусок по итогам вчерашней гонки, Анна Сола, стартует под 11 номером. Отставание от лидера довольно внушительное – 44 секунды. Но Анна славится своим быстрым ходом. Поэтому медальные амбиции сохраняются. 

Белорусы продолжают сражаться за медали этап Кубка России по биатлону-4

Завершится второй этап кубка России в воскресенье, 3 декабря, масс-стартами.

# Биатлон # Антон Смольский # Анна Сола # Фотофакт

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