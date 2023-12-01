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Горнолыжный спорт. Белоруска Мария Шканова завоевала золото Кубка России в слаломе

01 декабря 2023 19:09
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Белорусская горнолыжница Мария Шканова начала зимний сезон с победы в слаломе на Кубке России в Кировске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Горнолыжный спорт. Белоруска Мария Шканова завоевала золото Кубка России в слаломе-1

Наша спортсменка захватила лидерство с первого заезда. В еще одной попытке белоруска стала второй. Однако по общей сумме золото старта досталось именно ей. Причем ближайшую преследовательницу Шканова опередила почти на две секунды. Отметим, всего была заявлена 51 спортсменка.

# Горнолыжный спорт # Мария Шканова # Фотофакт

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