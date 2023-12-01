Баскетбол. В Минске стартовал международный турнир памяти Владимира Рыженкова

В столице стартовали международные соревнования по баскетболу памяти Владимира Рыженкова, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Турнир традиционный и проводится в 26-й раз. Команды юношей и девушек до 16 лет из Беларуси, России, Азербайджана и Кыргызстана в течение трех дней определят сильнейших. На площадке Республиканского училища олимпийского резерва уже прошли первые встречи, а также церемония открытия.

Так, девушки сборной Беларуси обыграли сверстниц из Азербайджана со счетом 81:35. Противостояние выдалось ярким, наши баскетболистки со старта завладели инициативой, однако к экватору встречи соперницы прибавили. Но это не смутило белорусок. В ключевые моменты именно они были точнее. Безусловно, для каждого игрока выход на паркет – это не просто опыт, а возможность попробовать свои силы в борьбе с серьезными оппонентами. А данные соревнования из года в год помогают нашей молодежи реализовывать себя и продолжать стремиться к самым смелым целям.

Максим Рыженков, председатель Белорусской федерации баскетбола:

Мы очень рады, что этот турнир проводится уже 26-й раз. Сегодня к нам в гости приехали российские команды, азербайджанские, кыргызстанские команды. То есть к нам приехали друзья разделить с нами праздник, праздник юношеского баскетбола. Задачи своим командам мы ставим амбициозные. Мы должны оставить у себя все медали, все кубки. Но понимая, что баскетбол – это игра, конечно, допускаем, что, наверное, дадут очень хороший бой те команды, которые приехали. Главная задача – посмотреть на своих ребят в этих спаррингах, дать оценку тренерскому подходу, где-то подкорректировать какие-то элементы подготовки команд, то есть посмотреть, как мы смотримся на международном уровне.