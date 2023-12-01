Иван Синяк прошёл в финал первенства мира по боксу в Ереване

В Ереване на первенстве мира по боксу состоялись поединки полуфинального раунда, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

По их итогам в «золотой» бой мирового юниорского форума вышел наш Иван Синяк в весовой категории до 66 килограммов. В одной второй он победил мексиканца Торреса со счетом 5:0. Финалы пройдут 3 и 4 декабря.