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Иван Синяк прошёл в финал первенства мира по боксу в Ереване

01 декабря 2023 19:06
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В Ереване на первенстве мира по боксу состоялись поединки полуфинального раунда, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Иван Синяк прошёл в финал первенства мира по боксу в Ереване-1

По их итогам в «золотой» бой мирового юниорского форума вышел наш Иван Синяк в весовой категории до 66 килограммов. В одной второй он победил мексиканца Торреса со счетом 5:0. Финалы пройдут 3 и 4 декабря.

Иван Синяк прошёл в финал первенства мира по боксу в Ереване-4

Отметим, в пятницу на ринг в рамках полуфинала выходил еще один белорус Андрей Румянцев в дисциплине до 80 килограммов. Свой поединок он проиграл, однако все равно стал обладателем бронзовой награды.

# Спортивные соревнования # Иван Синяк # Фотофакт

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